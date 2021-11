Aktien Schweiz Vorbörse: Mehrheitlich tiefer - Sika, Roche und Zurich stützen

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen eine wenig veränderte Eröffnung ab. Die Mehrheit der Titel gibt nach, aber sehr starke Sika nach einer Grossübernahme, Roche nach einem Analystenkommentar und Zurich nach Zahlen stützen den Gesamtmarkt. Sollte der SMI heute im Plus schliessen, wäre das der vierte Tag in Folge mit steigenden Kursen.