Aktien Schweiz Vorbörse: Mit Rückenwind aus dem Ausland fester erwartet

Die Schweizer Börse wird am Mittwoch fester erwartet. Den positiven Vorgaben aus den USA und aus Asien werde sich die Schweiz wohl anschliessen, sagen Händler. An der Wall Street hatten Fortschritte bei den Gesprächen über ein weiteres US-Hilfspaket und der Corona-Impfbeginn für steigende Kurse gesorgt. Zudem sei auch in die Brexit-Verhandlungen neue Bewegung gekommen, heisst es weiter. Diese Faktoren hätten auch in Fernost die Anleger nach Aktien greifen lassen.