Aktien Schweiz Vorbörse: Nach Fed und vor SNB-Beschlüssen etwas tiefer gesehen

Die Schweizer Börse wird am Donnerstag etwas leichter gesehen. Der seit Monatsanfang dauernde Aufwärtstrend dürfte nun ins Stocken geraten und der Angriff auf die 12'000 Punkte-Marke im SMI zunächst vertagt werden, sagen Händler. Sie verweisen dabei auf die negativen Vorgaben aus den USA. Die US-Notenbank Fed hat am Vorabend zwar bestätigt, dass sie nach wie vor an ihrer ultra-expansiven Geldpolitik festhalten will und auch keine klaren Signale für eine Reduzierung der Anleihekäufe (Tapering) gegeben. Fed-Chef Jerome Powell zeigte sich im Anschluss aber zuversichtlicher für die wirtschaftliche Entwicklung.