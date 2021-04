Aktien Schweiz Vorbörse: Nach FOMC-Protokoll höhere Kurse erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag fester gesehen. Händler beschreiben die Stimmung nicht zuletzt dank der US-Notenbank Fed als sehr positiv. Das Fed will gemäss dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) an seiner lockeren Geldpolitik festhalten, auch wenn sich die Wirtschaft rasch erholt. Nach Ansicht von mehreren Analysten und Wirtschaftskapitänen dürfte die US-Wirtschaft vor einem länger dauernden Aufschwung stehen. Der Plan von US-Präsident Joe Biden für eine grünere Wirtschaft in Verbindung mit einem Konjunkturpaket in einer noch nie gesehenen Grössenordnung könnte auch einen noch nie dagewesenen Boom der US-Wirtschaft und der Nachfrage nach Produkten und auch Aktien auslösen, sagte ein Analyst.