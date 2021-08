Aktien Schweiz Vorbörse: Nach positiven Auslandsvorgaben fester erwartet

Die Schweizer Aktienbörse dürfte am Montag mit höheren Kursen in die neue Woche starten. Den positiven Vorgaben von der Wall Street und aus Asien werde sich die Schweiz wohl anschliessen, heisst es am Markt. Die Sorgen über ein baldiges Endes der Billiggeldpolitik der US-Notenbank (Fed) hätten wieder etwas nachgelassen. Stimmen aus den Reihen des Fed, angesichts der sich rasant ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus die konjunkturstützenden Anleihekäufe nicht vorschnell zu reduzieren, stützten dabei die Kurse. Tapering, also die Reduktion der Anleihenkäufe, bleibt zwar das Thema am Markt. Doch nun könnte laut Marktbeobachtern die Delta-Variante zum "Game Changer" werden.