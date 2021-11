Aktien Schweiz Vorbörse: Neue Corona-Variante dürfte Ausverkauf verursachen

Der Ausbruch einer neuen Corona-Variante im südlichen Afrika dürfte auch am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss für eine klar tiefere Eröffnung sorgen. Bereits in Asien haben zahlreiche Börsen mit deutlichen Abgaben auf die Nachricht reagiert und sorgen damit für eine entsprechend negative Vorgabe. Da die US-Börsen am (gestrigen) Donnerstag wegen des Erntedank-Festes "Thanksgiving" geschlossen waren, kommen von dort keine Impulse. Auch am Freitag ist die Wall Street nur verkürzt geöffnet.