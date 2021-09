Aktien Schweiz Vorbörse: Positiver Start in den September erwartet

Die Schweizer Aktienbörse wird am Mittwoch im Plus erwartet. Der Start in den September dürfte somit positiv ausfallen. Im August hatte der SMI - trotz der zuletzt leichten Abwärtstendenz - insgesamt um knapp 2 Prozent zugelegt, die Avancen seit Anfang Jahr belaufen sich damit inzwischen auf fast 16 Prozent. Die Vorgaben für den heutigen Handel aus Übersee sind durchzogen. In den USA gaben der Dow Jones Industrial und die Nasdaq zwar leicht nach, in Asien ging es dann aber trotz erneut schwacher Signale aus der chinesischen Wirtschaft aufwärts.