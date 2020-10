Aktien Schweiz Vorbörse: Positiver Trend dürfte anhalten

Positive Vorgaben aus den USA und aus China dürften der Schweizer Börse am Montag zu einem positiven Trend verhelfen. In den USA hatte die Hoffnung auf neue Konjunkturhilfen zur Abfederung der Coronakrise für steigende Kurse gesorgt. Präsident Donald Trump hatte sich laut seinem Wirtschaftsberater Larry Kudlow nun doch für ein überarbeitetes Konjunkturpaket ausgesprochen. Dieses werde relativ breit aufgestellt sein, hiess es. Zusätzliche Unterstützung gibt es von der Technologiebörse Nasdaq, wo die Aussicht auf eine milliardenschwere Übernahme in der Chipbranche für Kursfantasie sorgt.