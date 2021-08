Aktien Schweiz Vorbörse: Rekordjagd hält an

Auch zum Wochenschluss dürfte der Schweizer Aktienmarkt seinen Rekordkurs fortsetzen. Die vorbörslichen Indikationen deuten zumindest darauf hin. Nur teilweise Unterstützung liefern die eher gemischten Vorgaben aus Übersee. Am US-Aktienmarkt haben sich am Donnerstag zwar der Dow Jones Industrial und der S&P 500 auf Rekordniveau gehalten, im Vergleich zum Europa-Schluss hat der Dow noch rund 100 Punkte zugelegt. In Asien bestimmen die anhaltende Sorge über mögliche neue behördliche Eingriffe in China und die Auswirkungen der sich ausbreitenden Delta-Variante des neuen Coronavirus in mehreren Ländern das Geschehen.