Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt stehen am Dienstag die Zeichen auf Abgaben. Nach einer starken Vorwoche hatte sich der Leitindex SMI am Montag noch dank starker Pharmaschwergewichte knapp im Plus halten können. Mit dem heutigen Börsentag nimmt der Nachrichtenfluss in dieser verkürzten Osterwoche allerdings Fahrt auf und könnte das Marktgeschehen beeinflussen. Auch die Vorgaben aus Übersee sprechen für einen schwächeren Auftakt.