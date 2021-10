Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer erwartet - Inflationssorgen belasten

Die Erholung an der Schweizer Börse war nur von kurzer Dauer. Zum Wochenschuss zeichnen sich nämlich gemäss vorbörslichen Indikationen weitere Verluste ab. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien sind klar negativ. Und dies, obwohl in den USA der befürchtete Regierungs-"Showdown" noch abgewendet werden konnte. "Damit steht uns nicht nur ein holperiger Monatsstart bevor", sagt ein Händler. Der SMI steuere damit zudem auf die fünfte Woche in Folge mit einer Negativperformance zu: Die zu Ende gehende Woche liegt bislang bei -1,5 Prozent. Ob die verschiedenen Konjunkturdaten, die im Laufe des Tages veröffentlicht werden, noch neue Akzente setzen könnten, wird sich zeigen.