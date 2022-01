Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer erwartet - Negative US-Vorgaben belasten

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss schwächer gesehen. Den negativen Vorgaben aus den USA, wo die Kurse nach Börsenschluss in Europa noch nachgegeben hatten, dürfte sich auch die Schweiz nicht entziehen können, heisst es am Markt. In den USA hatten Äusserungen von Notenbankvertretern neue Zinssorgen geweckt. Sie hatten sich für eine zeitnahe Anhebung des Leitzinses ausgesprochen. Damit wird eine noch schnellere geldpolitische Straffung immer wahrscheinlicher. Die CS erwartet nun den ersten von insgesamt vier Zinsschritten in 2022 im März. "Die Zinswolken haben sich eindeutig verdunkelt", sagt ein Händler.