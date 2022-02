Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer gesehen - Anleger warten auf EZB

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag aufgrund vorbörslicher Indikationen schwächer erwartet. Dabei dürfte das nachbörslich veröffentlichte und als grosse Enttäuschung aufgenommene Ergebnis des Technologiekonzerns Meta, ehemals Facebook, die Stimmung merklich belasten. Auch wenn die Schweizer Börse nicht technologielastig sei, werde sie sich dem nicht ganz entziehen können, heisst es im Markt. Bisher hätten die Jahresberichte der Tech-Giganten überzeugt, jetzt könnte Meta aber zum Stimmungskiller werden, sagte ein Händler und verwies dabei auf die nachgebenden US-Aktien-Futures, was auf eine schwache Eröffnung an der Wall Street hinweist.