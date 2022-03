Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer gesehen - Verunsicherung hält an

Der Ukraine-Krieg hält die Börsen weiterhin im Würgegriff. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien sind negativ und auch die hiesigen vorbörslichen Indikationen für die Schweizer Aktienbörse deuten am Mittwoch auf eine schwächere Eröffnung hin. Die Angriffe Russlands auf die Ukraine halten mit unverminderter Härte an. Die Nato hat nun für Freitag ein Sondertreffen angekündigt. Dies schüre die Angst vor einer weiteren Eskalation, heisst es am Markt. Daher dürften die Marktteilnehmer auch kaum risikofreudiger werden.