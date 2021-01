Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer gesehen - Warten auf US-Konjunkturpaket

Die Schweizer Börse wird zum Wochenbeginn etwas schwächer gesehen. Nach dem erfolgreichen Start ins 2021 rechnen die Händler mit einer Atempause. Die Anleger dürften nach den jüngsten Kursrekorden an den US-Börsen erst einmal die Details zum Konjunkturpakt abwarten wollen, das der designierte US-Präsident Joe Biden Ende Woche präsentiert, sagen Händler. Zudem erhalten die Marktteilnehmer in der nächsten Zeit zunehmend Impulse von der Bilanzsaison, die hierzulande mit den Umsatzzahlen des Bauchemiekonzerns Sika am Dienstag beginnt. Am Donnerstag folgen dann der Sanitärkonzern Geberit und die Schraubenhandelsfirma Bossard mit ihren Umsatzangaben. In den USA legen am Freitag JPMorgan und Citigroup ihre Ergebnisse vor.