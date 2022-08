Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer gesehen - Zurückhaltung vor US-Inflation

Am Schweizer Aktienmarkt ist zur Wochenmitte Zurückhaltung angesagt. Denn vor der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen am Nachmittag dürften viele Anleger laut Händlern an der Seitenlinie verharren. Am Markt ist von der berühmten "Ruhe vor dem Sturm" die Rede. Für zunächst schwächere Kurse sprechen die negativen Vorgaben aus den USA und aus Fernost. Zusätzlich drückte der schwache Technologiesektor auf die Marktstimmung, ist zu hören. Mit Nvidia (am Montag) und Micron (am Dienstag) hatten sich gleich zwei grosse Chipkonzerne zurückhaltend zu ihren Geschäftsaussichten geäussert.