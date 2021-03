Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächere Kurse erwartet - Techwerte unter Druck

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst schwächer tendieren. Die Vorgaben aus Übersee seien zwar mehrheitlich gut, doch dürfte ein Teil davon bereits in dem Kursgewinn des SMI vom Vortag vorweggenommen sein, sagt ein Händler. Zudem täte eine Verschnaufpause gut. "Wir sollten erst die Gewinne konsolidieren, bevor wir die 11'000 Punkte in Angriff nehmen", sagt der Händler. Sollte das US-Konjunkturpaket im Tagesverlauf vom Repräsentantenhaus abgesegnet werden, könnte dies die Kurse aber erneut anschieben, heisst es am Markt. Dann könnte US-Präsident Biden das Gesetz im Laufe der Woche unterzeichnen.