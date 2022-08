Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächerer Start in die Woche erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im vorbörslichen Handel etwas schwächer. Damit zeichnet sich für den Berichtstag eine Fortsetzung der Abwärtstendenz vom Freitag ab. Die Vorgaben aus den USA von vor dem Wochenende sind klar negativ und auch in Asien tendiert die Mehrheit der Märkte ungeachtet einer weiteren Zinssenkung der Peoples Bank of China tiefer. Belastetet wird das Börsensentiment insbesondere von den Befürchtungen, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel weiter energisch straffen wird, um der hohen Inflation Herr zu werden. Ausserdem halten sich die Investoren im Vorfeld des Notenbanktreffens in Jackson Hole in dieser Woche zurück, wie es in Marktkreisen heisst.