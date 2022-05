Aktien Schweiz Vorbörse: Schwung der Vorwoche wird mitgenommen

Der Optimismus der Investoren habe angesichts der jüngsten Konjunkturdaten aus den USA wieder etwas zugenommen, kommentiert die Credit Suisse die Stimmung zu Wochenbeginn. Die Bank verweist dabei insbesondere auf die Konsumausgaben der privaten Haushalte sowie auf die Kernrate der Inflation in den USA. Diese sei zwar in etwa wie erwartet ausgefallen, habe sich damit aber im Monatsvergleich etwas abgeschwächt, was die Hoffnungen stütze, dass der Höhepunkt überschritten sein könnte.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 8.15 Uhr 0,75 Prozent höher bei 11'734,34 Punkten. Im Vergleich zu Ende 2021 verzeichnet der SMI indes trotz der Gewinne der vergangenen Woche noch immer eine Minus von knapp 10 Prozent.

Am meisten gesucht sind vorbörslich die Aktien von Richemont (+2,1%) und Swatch (+2,0%). Richemont haben in der Vorwoche mit einem Plus von gut 13 Prozent die Verluste vom vorletzten Freitag in ähnlicher Grössenordnung wieder aufgeholt. Allein am Freitag nach Auffahrt kletterten die Aktien beflügelt von einem positiven Analystenkommentar um beinahe 10 Prozent in die Höhe.

Mit einem Plus von je 1,0 Prozent folgen ABB sowie die beiden Grossbanken CS und UBS auf den weiteren Plätzen. Die letztgenannten gehörten bereits in der vergangenen Woche zu den am meisten gefragten Aktien. CS zogen im Wochenvergleich um beinahe 6 Prozent an und UBS um immerhin 4,4 Prozent.

Einzige Verlierer sind vorbörslich Partners Group (-1,4%), während Temenos (+0,2%) klar unterdurchschnittlich an Terrain zulegen. Beide Aktien werden am Berichtstag Ex-Dividende gehandelt.

Im breiten Markt werden DKSH 1,8 Prozent höher gestellt. Der auf Asien spezialisierte Expansionsdienstleister hat mit der Übernahme des Elektronik- und Halbleiterdistributoren DNIV über eine kleinere Akquisition in Singapur berichtet.

