Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dank Novartis wohl wieder über 10'000 Punkten

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit Gewinnen in den Handel starten. Der Hauptgrund dafür ist, dass beim Schwergewicht Novartis nach der Vorlage der Quartalszahlen deutliche Avancen erwartet werden. Die US-Börsen hatten zudem am Vortag zwar im tiefroten Bereich geschlossen, aber leicht über dem Stand bei Handelsschluss in Europa.