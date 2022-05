Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dürfte Abwärtstrend fortsetzen

An der Schweizer Börse dürfte es zu Beginn der neuen Woche so weitergehen, wie die Vorwochen aufgehört haben: mit tieferen Kursen. Darauf lassen die negativen Vorgaben aus den USA und aus Asien schliessen. Und auch die vorbörslichen Indikationen deuten noch einmal tiefere Kurse an. "Getreu dem Motto, 'never catch a falling knife' dürfte sich daran vorerst auch nicht viel ändern", sagt ein Händler. Auch Schnäppchenjäger dürften sich angesichts des Abwärtstrends noch rarmachen. "Wir sind in einem Bärenmarkt und der dürfte noch einige Zeit dauern", sagt ein anderer Börsianer.