Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dürfte Abwärtstrend zunächst fortsetzen

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Start in die neue Handelswoche den Abwärtstrend der ersten drei Handelswochen 2022 fortsetzen. Seit dem Rekordhoch am ersten Handelstag 2022 hat der Leitindex SMI mittlerweile rund 5 Prozent verloren, wobei die Talfahrt zuletzt sogar noch an Tempo zugenommen hat. Mit den Abgaben würde der SMI den Vorgaben aus Übersee folgen: Die Wall Street hat am Freitag ebenfalls eine ihrer "brutalsten Wochen" im Minus beendet, und in Asien überwiegen zum Wochenstart ebenfalls die Abgaben.