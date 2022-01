Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dürfte Erholungsversuch starten

Nach dem schwachen Wochenauftakt zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt am Dienstag eine leichte Erholungstendenz ab. Er würde damit der Wall Street folgen, die am Montag nach dem Europaschluss dank Schnäppchenjägern einen Grossteil ihrer vorübergehenden Verluste eindämmen konnte. Die Technologiebörse Nasdaq schaffte es gar knapp in den grünen Bereich. Händler verweisen auf Kommentare etwa von JPMorgan, in denen die Strategen empfehlen, die jüngste Delle bei Technologieaktien für Zukäufe zu nutzen. In Asien überwiegen am Dienstagmorgen allerdings erneut die Kursverluste.