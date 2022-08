Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dürfte freundliche Tendenz fortsetzen

Die freundliche Börsenstimmung dürfte auch am Donnerstag anhalten. Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich laut vorbörslichen Indikationen ein Plus ab. Damit würde der Leitindex SMI an seine leichten Gewinne vom Vortag anknüpfen, die nur wegen der schwachen Schwergewichte nicht deutlicher ausgefallen waren. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für erneut steigende Kurse. Nach den jüngsten US-Inflationsdaten hat die Wall Street zur Wochenmitte klar im Plus geschlossen. Die asiatischen Börsen haben sich davon anstecken lassen, wie die Kursgewinne am Donnerstag zeigen.