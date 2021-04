Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dürfte leicht freundlich ins 2. Quartal starten

Der Start ins zweite Quartal dürfte am Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag eher unspektakulär verlaufen. Den Indikationen zufolge wird der Leitindex SMI leicht freundlich in den letzten Handelstag dieser verkürzten Osterwoche starten. Dabei sind die Vorgaben aus Asien gut. Hier war etwa der japanische Tankan-Bericht besser als erwartet ausgefallen. Die Vorgaben der Wall Street sind dagegen wenig ausgeprägt.