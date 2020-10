Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dürfte verhalten freundlich ins Q4 starten

Gefangen zwischen Hoffen und Bangen dürfte der Schweizer Aktienmarkt das vierte Quartal in etwa so beginnen, wie er das dritte beendet hat. Konkret zeichnet sich für den Leitindex SMI eine leicht freundliche Erholung ab, womit er das Muster seit Wochenbeginn fortsetzen würden, nämlich einen Schritt vor und einen zurück. Aus Übersee liefert lediglich die Wall Street positive Vorgaben. In Asien sind dagegen zahlreiche Börsen geschlossen, und an der Tokioter Börse sorgten technische Probleme für eine Unterbrechung des Handels.