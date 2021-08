Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dürfte von Roche gebremst werden

Die Stimmung an der Schweizer Aktienbörse wird am Montag grundsätzlich als gut beurteilt. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind laut Händlern positiv. Leicht getrübt wird der Optimismus aber vom Marktschwergewicht Roche. Der Pharmakonzern hatte am Freitag nach Börsenschluss mitgeteilt, dass der Antrag auf ein beschleunigtes Zulassungsverfahren in den USA für das Medikament Tecentriq in Kombination mit einer Chemotherapie zur Behandlung von Brustkrebs freiwillig zurückgezogen werde, was den Kurs des GS belasten dürfte.