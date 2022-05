Aktien Schweiz Vorbörse: SMI-Erholung nicht von Dauer

Die Grosswetterlage an den Finanzmärkten hat sich auch nach einem für einmal freundlichen Wochenanfang nicht grundsätzlich geändert. Daran werden Investoren voraussichtlich an diesem Dienstag erinnert werden. Denn nach dem starken Auftakt deuten die Indikationen nun einmal mehr auf knappe Verluste hin. Zwar hat die Wall Street am Montag ebenfalls klar im Plus geschlossen, in Asien geben die Märkte unterdessen überwiegend nach.