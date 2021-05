Aktien Schweiz Vorbörse: SMI erneut freundlich erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte nach dem starken Wochenstart am Dienstag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Tendenzielle Rückendeckung kommt dabei aus Asien, wo zumindest die geöffneten Märkte leichte Gewinne verbuchen. In Japan und in Festlandchina wird auch an diesem Dienstag nicht gehandelt. Die asiatischen Märkte bleiben gefangen zwischen der Aussicht auf eine weitere Konjunkturbelebung und der Ausweitung der Corona-Krise in Ländern wie Indien. In den USA wiederum bremste die Aussicht auf eine steigende Inflation die Märkte am Vortag etwas aus.