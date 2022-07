Aktien Schweiz Vorbörse: SMI etwas fester gesehen - Luxustitel deutlich höher

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag gemäss vorbörslichen Indikationen etwas höher erwartet. Nach dem starken Kursrückgang vom Vortag sei eigentlich eine Gegenbewegung zu erwarten, heisst es am Markt. Die US-Börsen haben nach Handelsschluss nicht mehr weiter nachgegeben und in Fernost tendierten die Börsen eine Spur fester. Der SMI stand am Vortag angesichts der immens hohen US-Inflation von 9,1 Prozent zeitweise massiv unter Druck, konnte dann aber einen Teil der Verluste wieder abschütteln. Zuletzt blieb aber dennoch ein klares Minus. Die Wall Street zeigte einen ähnlichen Verlauf.