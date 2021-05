Aktien Schweiz Vorbörse: SMI fester erwartet - Warten auf US-Jobdaten

Zum Wochenschluss dürfte es am Schweizer Aktienmarkt nochmals aufwärts gehen. Damit dürfte der Leitindex SMI den Vorgaben aus Übersee folgen. Denn ein Schlussspurt hat den US-Aktienmärkten am Donnerstag doch noch deutliche Gewinne beschert und auch in Asien überwiegen zum Wochenschluss die Kursaufschläge. Allerdings sei bis zum frühen Nachmittag nicht mit allzu grossen Sprüngen zu rechnen, heisst es einstimmig aus dem Handel. Dann wird in den USA der Arbeitsmarktbericht für April veröffentlicht.