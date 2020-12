Aktien Schweiz Vorbörse: SMI fester gesehen - Impfhoffnungen stützen

Die Schweizer Börse wird zum Wochenstart höher erwartet. Die Aussicht, dass mit dem Start der Impfkampagnen bald wieder etwas mehr Normalität zurückkehrt und dadurch die Angst wegen der steigenden Infektionszahlen mit dem Corona-Virus in den Hintergrund rücken dürfte, flösse den Marktteilnehmern neuen Mut ein, heisst es am Markt. "Dies könnte die Anleger dazu veranlassen, weiter nach vorne ins kommende Jahr zu blicken", sagt ein Händler. Allerdings könnte diese Hoffnung durch die Lockdowns, die in einigen Ländern wieder eingeführt werden, noch etwas getrübt werden, heisst es weiter. Zudem ist in den USA ein neues Hilfspaket zur Stützung der Corona-geschädigten Wirtschaft noch immer nicht in Sicht. Dafür gehen die Brexit-Gespräche zwischen der EU und Grossbritannien über ein Freihandelsabkommen nun doch weiter, was am Markt positiv aufgenommen wird.