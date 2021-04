Aktien Schweiz Vorbörse: SMI knapp im Plus erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss mit einem knappen Plus in den Handel starten. Mit dem aktuellen Trend folgt er dann den Vorgaben der Wall Street, die sich am gestrigen Donnerstag in Rekordlaune gezeigt und fester geschlossen hat. Die Börsen Asiens sind dem Trend dagegen nicht gefolgt und verbuchen überwiegend Kursverluste. Aktuelle Daten zeigen, dass die chinesische Industrie im April langsamer gewachsen ist als erwartet.