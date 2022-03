Aktien Schweiz Vorbörse: SMI knüpft vorerst an Erholung des Vortages an

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag die eindrückliche Erholung des Vortages zumindest in der Eröffnungsphase fortsetzen. Darauf deuten jedenfalls die vorbörslichen Notierungen hin. Gestützt von Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung zwischen der Ukraine und Russland sowie eines markanten Rückgangs der Ölpreise hat der Leitindex SMI am Vortag mit einem Plus von beinahe 4 Prozent (436 Punkte) einen selten starken Börsentag hingelegt. Börsianer gehen indes davon aus, dass die extrem hohe Volatilität vorläufig anhalten wird und dass es somit auch rasch wieder abwärts gehen könnte.