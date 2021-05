Aktien Schweiz Vorbörse: SMI leicht fester erwartet

Zu Wochenschluss dürfte es am Schweizer Aktienmarkt zunächst erneut aufwärts gehen. Damit dürften auch neue Rekordstände auf der Tagesordnung stehen. Dass der Leitindex SMI am Vortag nach Erreichen einer neuen Bestmarke letztlich kaum verändert geschlossen hatte, bewerten Marktteilnehmer vor allem als kurze Verschnaufpause. Auch die Vorgaben aus Übersee sprechen für steigende Kurse. So schloss an der Wall Street der Dow Jones am Donnerstagabend fester und auch in Asien ziehen die Kurse überwiegend an.