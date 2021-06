Aktien Schweiz Vorbörse: SMI leicht freundlich erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenschluss eine leicht freundliche Tendenz zur Eröffnung ab. Die Vorgaben liefern jedoch nur bedingt eine Orientierungshilfe. An der Wall Street war der Standardwerteindex Dow Jones zwar im Plus aus dem Handel gegangen, allerdings tiefer als noch zum Europa-Schluss. In Asien wiederum überwiegen am Freitagmorgen die Kursgewinne, doch fallen diese eher moderat aus.