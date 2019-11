Aktien Schweiz Vorbörse: SMI leicht höher erwartet

So erklärte US-Präsident Donald Trump am Vorabend, der Abschluss eines Deals stehe unmittelbar bevor. "Wir sind in den letzten Geburtswehen eines sehr wichtigen Abkommens", so Trump am Dienstag im Weissen Haus. Die Gespräche liefen "sehr gut". Dies liess die US-Börsen nach Handelsschluss in Europa noch etwas ansteigen, womit die Vorgaben positiv sind.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.20 Uhr 0,13 Prozent höher bei 10'520,66 Punkten und somit nur leicht unter dem Intraday-Allzeithoch vom Vortag. Bis auf eine Ausnahme werden alle Blue Chips zwischen 0,1 und 0,2 Prozent höher erwartet.

Die einzige Ausnahme ist Clariant (+1,4%). Für den Chemiekonzern gibt es neue Analysteneinschätzungen mit Kurszielen über dem aktuellen Stand. Besonders optimistisch ist dabei der Analyst der Credit Suisse, der wegen dem Verkauf von Firmenteilen mit einem Milliarden-Segen für die Aktionäre rechnet.

Ein Thema bei den Analysten ist auch Vifor Pharma, für die die Credit Suisse das Kursziel deutlich über das aktuelle Niveau erhöht hat. Vorbörslich wirkt sich dies bei der "Überflieger"-Aktie 2019 aber (noch) nicht aus (+0,1%).

Neuigkeiten gibt es ausserdem bei den Blue Chips nur zu Lonza (+0,2%). Der Pharmazulieferer hat ein weiteres Produktionsabkommen geschlossen.

Am breiten Markt gibt es mehr News. So baut unter anderem Aevis Victoria das Hotelportfolio aus, Ems Chemie (+0,5%) stösst einen kleinen Geschäftsbereich ab, Kudelski (+1,8%) hat einen Auftrag von Microsoft erhalten, Stalder Rail (+1,5%) kann Züge nach Aserbaidschan verkaufen und die Messebetreiberin MCH sieht sich mit Kritik an ihrer Strategie und dem Begehren um eine ausserordentliche Generalversammlung konfrontiert.

Ausserdem wurde der Abschied des Stromkonzerns Alpiq von der Börse konkreter: Die Dekotierung ist für den 17. Dezember geplant.

rw/uh

(AWP)