Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit Auftaktverlusten erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenschluss eine schwächere Eröffnung ab. Damit dürfte er den negativen Vorgaben aus Übersee folgen. So hatte ein erneuter Anstieg der amerikanischen Anleiherenditen die Wall Street am Donnerstag in die Knie gezwungen. Die Börsen in Asien sind dem Lead gefolgt und auf den tiefsten Stand seit einem Monat gefallen.