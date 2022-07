Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit Auftaktverlusten erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt dürften die Kurse zu Wochenbeginn erst einmal nachgeben. Darauf deuten zumindest die vorbörslichen Indikationen hin. Damit würde der Leitindex die neue Woche so beginnen, wie er die alte beendet hat. Auch die Vorgaben aus Übersee sprechen für eine etwas tiefere Eröffnung. Die Wall Street hatte sich am Freitag nach enttäuscht aufgenommenen Zahlen aus dem Technologiesektor mit Abgaben ins Wochenende verabschiedet. In Asien überwiegen zum Wochenstart nun ebenfalls die Kursabgaben.