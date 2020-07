Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit deutlichen Gewinnen erwartet

Generell führe im aktuellen Umfeld mit dauerhaft tiefen Zinsen und einer anhaltend expansiven Geldpolitik der Notenbanken auf der Suche nach Rendite kein Weg an Aktien vorbei, erklärt ein Händler. So hat etwa die Bank of Japan am Morgen auch ihren aktuellen Kurs bestätigt. Einig sind sich die Marktteilnehmer, dass die wieder aufflammenden US-chinesischen Spannungen einen Risikofaktor darstellen.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI gewinnt gegen 8.20 Uhr 0,98 Prozent auf 10'359,67 Punkte hinzu. Sämtliche 20 SMI-Titel ziehen an. Die Aufschläge liegen zwischen +0,7 Prozent für Swisscom und +2,0 Prozent für Swatch.

Bei Swatch reagieren Investoren erleichtert auf die Nachricht, dass die Wettbewerbskommission (Weko) die Swatch-Tochter ETA nicht mit neuen Lieferverpflichtungen und Lieferbeschränkungen bei der Belieferung Dritter mit mechanischen Uhrwerken belegt. ETA bleibe aber marktbeherrschend, hält die Weko fest.

Branchenkollege Richemont (+1,0%) gewinnt im Vorfeld der am morgigen Donnerstag anstehenden Quartalszahlen mit dem Markt hinzu.

Überdurchschnittlich fester präsentieren sich Lonza (+1,8%). Sie profitieren klar von den Nachrichten des US-Partners Moderna. Die Aktien des Biotechunternehmens sind am Dienstag im nachbörslichen Handel in den USA zweistellig nach oben geschnellt.

Die defensiven Schwergewichte Nestlé und Roche (beide +0,8%) hinken angesichts der steigenden Zuversicht dem Markt etwas hinterher, während Novartis mit +1 Prozent Schritt halten.

Mit Bossard und DKSH haben am Morgen im breiten Markt weitere Unternehmen Zahlen vorgelegt. Bossard (+2,0%) hat trotz Rückgängen im ersten Semester besser als von Analysten erwartet abgeschnitten. DKSH (+1,0%) hat die Umsatzerwartungen leicht verfehlt, beim EBIT dagegen leicht übertroffen. Die Aktie bewegt sich vorbörslich mit dem Markt.

hr/uh

(AWP)