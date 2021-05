Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit Erholungsveresuch erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt deutet sich ein leicht freundlicher Start in die neue Handelswoche an. Damit dürfte der Leitindex SMI zu Beginn des neuen Monats nach den beiden schwächeren Vorwochen einen Erholungsversuch starten. Die Vorgaben aus Übersee sind allerdings eher durchzogen. So hatte sich die Wall Street am Freitag mit Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Aus Asien fehlen hingegen die massgeblichen Impulse, da die Börsen in China und Japan wegen Feiertagen geschlossen sind.