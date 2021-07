Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit Erholungsversuch erwartet

Nach dem Ausverkauf zum Wochenstart dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zunächst zu einer Erholung ansetzen. Rasant steigende Neuinfektionen und die sich weiter ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus haben die Pandemie zurück auf die Agenda gebracht. Investoren hätten sie zuletzt erfolgreich eher beiseitegeschoben, heisst es am Markt. Die Vorgaben aus Übersee sind derweil eher schwach. So war es auch an der Wall Street am Montag zu einem Kursrutsch gekommen. In Asien geben die meisten Börsen zwar auch am Dienstag nach, im Vergleich zu Montag aber moderater. Entsprechend gehen Händler von einem insgesamt eher nervösen Handelsverlauf aus.