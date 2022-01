Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit Gewinnen erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montagmorgen ein freundlicher letzter Januar-Handelstag ab. So weisen die Indikationen für den Leitindex SMI klar nach oben, nachdem er am Freitag die vierte Woche in Folge im Minus beendet hatte. Mit den aktuellen Gewinnen folgt der SMI den Vorgaben aus Übersee. Ein Schlussspurt an der Wall Street hatte bereits in Asien für überwiegend freundliche Kurse gesorgt. Allerdings ist der asiatische Handel in dieser Woche vor allem wegen des chinesischen Neujahrsfestes nicht sehr aussagekräftig, da zahlreiche Märkte geschlossen sind. Die jüngsten Konjunkturdaten aus China weisen derweil auf eine gewisse Abkühlung hin.