Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit knappem Plus erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich auch zum Wochenschluss eine erneut moderat freundliche Eröffnung ab. Die Vorgaben sind einmal mehr eher verhalten. In den USA hat sich die Wall Street am Vortag weitgehend behauptet. Befürchtungen über zunehmende Spannungen zwischen China und dem Westen hätten den Kursen einen Dämpfer gegeben, hiess es. In Asien bleiben die chinesischen Börsen wegen des Neujahrfestes weiter geschlossen, so dass ein wichtiger Impulsgeber fehlt. Die restlichen Märkte tendieren uneinheitlich.