Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit knappen Gewinnen über 11'000 Punkten erwartet

Die Finanzmärkte stehen am Dienstag ganz im Bann der am Nachmittag erwarteten US-Inflationsdaten. Bevor diese veröffentlicht werden, dürften sich Investoren nicht zu weit aus der Deckung wagen, heisst es denn auch im Handel. Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich denn auch eine zurückhaltende Eröffnung ab: Die vorbörslichen Indikationen deuten ein knappes Plus an. Auch die Vorgaben aus Übersee sind freundlich.