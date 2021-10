Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit leichten Auftaktgewinnen erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine leicht freundliche Eröffnung ab. Am Vortag war es dem Leitindex SMI im Handelsverlauf gelungen, ins Plus zu drehen und oberhalb der Marke von 11'800 Punkten zu schliessen. Die aktuellen Indikationen deuten darauf hin, dass er sich auch weiterhin oberhalb dieser Marke bewegen dürfte. Damit würde er den Vorgaben aus Übersee folgen. So war die Wall Street am Mittwoch vor allem dank festerer Technologiewerte mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. In Asien haben sich die Märkte davon inspirieren lassen und notieren am Donnerstag ebenfalls höher. Händler verweisen vor allem auf die jüngste Entwicklung bei den Renditen auf US-Staatsanleihen.