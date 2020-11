Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit leichten Auftaktverlusten erwartet

Zur Wochenmitte zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt eine etwas leichtere Eröffnung ab. Uneinheitliche Vorgaben aus Übersee geben den Investoren dabei keine klare Richtung vor. Zwar hat die Wall Street am Dienstag im Minus geschlossen, die Standardwerte konnten aber bis Handelsschluss ihre Abgaben etwas eindämmen. In Asien tendieren die Märkte eher uneinheitlich, wobei der japanische Nikkei wegen der steigenden Infektionszahlen am stärksten fiel.