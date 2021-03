Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit leichten Gewinnen erwartet

Entsprechend sind die Vorgaben aus Übersee auch tendenziell positiv. An der Wall Street markierte der Standardwerteindex Dow Jones kurzzeitig gar einen weiteren Rekord. Auch in Asien überwiegen am Morgen die Kursgewinne. Optimisten hätten wegen dem rund zwei Billionen US-Dollar schweren Corona-Hilfspaket in den USA sowie den Impffortschritten nach wie vor Oberwasser, heisst es von Händlerseite. Vorsichtigere Stimmen verweisen dagegen auf die verschiedenen jüngsten Tumulte wie etwa "die GameStop-Saga und die Short-Squeeze-Raserei, den Kapitalsturz von Archegos, anormale Preisrallyes bei Kryptowährungen und anderen obskuren Vermögenswerten". Aus ihnen zusammen gäbe es eine Lehre zu ziehen: "Es gibt zu viel Liquidität im System."

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 08.15 Uhr um 0,30 Prozent hinzu auf 11'122,48 Punkte. Sämtliche 20 SMI-Titel werden aktuell höher erwartet. Die Spanne reicht von +0,1 Prozent bei Swisscom bis +1,7 Prozent bei Swatch.

Die Anteilsscheine des Uhrenherstellers profitieren von einer Hochstufung durch die Deutsche Bank. Swatch biete eine gute zyklische Erholungsgeschichte zu einem vernünftigen Preis, schreiben die Analysten. Sie erwarten eine V-förmige Umsatz- und Gewinnentwicklung mit einem Umsatzanstieg von 26 Prozent im Geschäftsjahr 2021 und einem 15-fachen Anstieg des EBIT gegenüber 2020.

Mit einem Plus von 0,7 Prozent werden auch die Genussscheine von Roche überdurchschnittlich fest erwartet. Der Pharmakonzern hat für sein Mittel Evrysdi zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie (SMA) die EU-Zulassung erhalten. Aus der Gesundheitsbranche ziehen vorbörslich zudem noch Alcon (+1,0%) stärker als der Markt an.

Für die CS-Aktien (+0,2%) deutet sich nach dem Einbruch um knapp 14 Prozent am Vortag eine gewisse Stabilisierung an. Auch die UBS (+0,2%) wird in etwa auf Gesamtmarkt-Niveau erwartet.

Zu den wenigen negativen Ausreissern zählen vorbörslich im breiten Markt die Papiere von Schweiter, die nach einer UBS-Abstufung 1,3 Prozent verlieren.

