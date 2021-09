Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit weiteren Verlusten zum Wochenstart erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag seine jüngste Schwächephase fortsetzen. Nachdem der Leitindex SMI am Freitag die dritte Woche in Folge mit Verlusten beendet hatte, sprechen die Vorgaben aus Übersee für weitere Abgaben. So war die Wall Street am Freitag ebenfalls die dritte Woche hintereinander schwächer ins Wochenende gegangen. Eine so lange Verlustserie hatte sie seit 2020 nicht mehr. In Asien brechen die Kurse der am Montag geöffneten Märkte regelrecht ein. Vor allem der am Rande der Zahlungsunfähigkeit stehende Bauträger Evergrande bereitet Investoren weiterhin Sorgen. An diesem Donnerstag wird eine Zinszahlung für Anleihen fällig.