Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit zurückhaltendem Start am Fed-Tag erwartet

Dem Schweizer Aktienmarkt steht zur Wochenmitte ein weiterer Daten-geladener Tag bevor. Im Vorfeld zeichnet sich zunächst eine gewisse Zurückhaltung bei den Investoren ab, nachdem etwa die UBS-Zahlen vom Vortag als herbe Enttäuschung aufgenommen wurden. An diesem Morgen ist Konkurrent CS mit massiven Verlusten und einem Chef-Wechsel gefolgt. Die Vorgaben der Wall Street sind uneinheitlich. Denn während die wichtigsten Indizes am Dienstag im Minus geschlossen hatten, zogen die Kurse der Tech-Giganten Microsoft und Google nachbörslich nach Zahlen an.